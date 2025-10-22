Через обстріл РФ є пошкодження інфраструктури "Укрзалізниці" та затримка потягів

Через масований обстріл всієї території України є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка — до двох годин.

Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси — Київ. Затримка у дорозі близько години, інформує УЗ.

Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів. Про це УЗ повідомить додатково.

Нагадаємо:

Уночі та зранку 22 жовтня російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру України дронами та ракетами.

Після нічної атаки росіян у ніч на 22 жовтня у Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосували екстрені відключення електроенергії.