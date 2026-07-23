Британія передала Україні обладнання для електромереж

Сім областей України отримали від Великої Британії обладнання для магістральних електромереж на понад 113 тисяч євро: частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Міністерство енергетики України.

Через Фонд підтримки енергетики України до енергетичних об'єктів у Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях доставлено сучасні частотні перетворювачі, надані за підтримки Великої Британії.

Загальна вартість обладнання становить понад 113 тис. євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури, підвищенню ефективності та стійкості об'єктів магістральних електромереж.

"Отримане обладнання допоможе українським енергетикам підтримувати стабільну роботу енергосистеми та забезпечувати надійне електропостачання споживачів у регіонах", – зазначили у відомстві.

Там наголосили, що Велика Британія "залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості" та системно підтримує український енергетичний сектор через Фонд підтримки енергетики України.

Нагадаємо:

З початку року до України надійшло 4466 одиниць енергетичного обладнання. Це генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли тощо.