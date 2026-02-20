Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

В Одесі повернули світло для понад 30 тисяч родин після обстрілів

Альона Кириченко — 20 лютого, 11:45
В Одесі повернули світло для понад 30 тисяч родин після обстрілів
Getty Images

В Одесі заживили критичну інфраструктуру після обстрілів та повернули світло для 30 500 родин.

Про це інформує ДТЕК.

"Після останньої ворожої атаки в ніч з 16 на 17 лютого енергетикам вдалося провести масштабні роботи та повернути живлення об'єктам критичної інфраструктури. Також вдалося забезпечити світлом 30,5 тис. родин у Київському районі Одеси", – йдеться в повідомленні.

Крім того, тимчасово без електропостачання залишаються 68,4 тис. осель. Пошкодження значні, тому ремонти потребують часу, зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо:

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси.

ДТЕК заявляв, що руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

ДТЕК Одеса енергетика

Одеса

В Одесі повернули світло для понад 30 тисяч родин після обстрілів
На Одещині сильна снігова буря ускладнила логістику
На Одещині без світла залишаються 99 тисяч споживачів внаслідок атаки

Останні новини