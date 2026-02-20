В Одесі повернули світло для понад 30 тисяч родин після обстрілів

В Одесі заживили критичну інфраструктуру після обстрілів та повернули світло для 30 500 родин.

Про це інформує ДТЕК.

"Після останньої ворожої атаки в ніч з 16 на 17 лютого енергетикам вдалося провести масштабні роботи та повернути живлення об'єктам критичної інфраструктури. Також вдалося забезпечити світлом 30,5 тис. родин у Київському районі Одеси", – йдеться в повідомленні.

Крім того, тимчасово без електропостачання залишаються 68,4 тис. осель. Пошкодження значні, тому ремонти потребують часу, зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо:

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси.

ДТЕК заявляв, що руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.