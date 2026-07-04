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РФ атакувала шахтоуправління ДТЕК: один працівник загинув, п'ятеро поранені

Артур Крижний — 4 липня, 16:00
РФ атакувала шахтоуправління ДТЕК: один працівник загинув, п'ятеро поранені
Ілюстративне фото
Getty Images

РФ атакувала шахтоуправлінню ДТЕК у Дніпропетровській області, загинув працівник охоронної служби, ще п'ятеро співробітників отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Унаслідок удару підприємство зазнало значних руйнувань. Через знеструмлення на момент атаки під землею в шахті перебували 86 працівників.

Усіх шахтарів негайно евакуювали на поверхню. Пораненим надають необхідну допомогу.

Роботу підприємства наразі зупинено. Компанія оцінює масштаби пошкоджень і готується до аварійно-відновлювальних робіт, які розпочнуть, щойно це стане можливим.

Нагадаємо:

Російський дрон влучив у дрезину "Укрзалізниці" під час ремонтних робіт у Харківській області, залізничники не постраждали.

Увечері 3 липня російські дрони атакували Запоріжжя та пошкодили відділення №7 "Нової пошти", унаслідок удару загинув 50-річний водій компанії-перевізника Валерій Гафикін.

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