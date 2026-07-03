У низці областей України – екстрені відключення

У Києві та Київській області застосували екстрені відключення.

Про це інформує ДТЕК.

"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – говориться у повідомленні.

Згодом в "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення електроенергії застосовані у кількоз областях України через високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки.

"Графіки погодинних відключень наразі не діють Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", – говориться у повідомленні.

"Укренерго" просить стежити за повідомленнями на офіційних сторінках оператора системи розподілу у регіонах.

Аварійні відключення застосували, зокрема, у Одесі.

"Через надмірну спеку значно зростає споживання електричної енергії, а пошкоджене попередніми обстрілами обладнання не може передати достатню кількість електрики. Щоб уникнути аварій, ДТЕК Одеські електромережі вимушені застосовувати екстрені відключення", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.