У Словаччині стверджують, що відновлення постачання нафти "Дружбою" через Україну перенесли

У Словаччині стверджують, що Україна поінформувала словацького оператора нафтотранспортної системи Transpetrol про перенесення дати відновлення постачання нафти нафтопроводом "Дружба" на 25 лютого.

Про це пише профільне видання ExPro з посиланням на Міністерство економіки Словаччини.

За даними міністерства, українська сторона повідомила про зміну термінів у понеділок, 23 лютого.

Оновлено о 19:59. Як зазначило джерело, наближене до уряду, інформація, яку сьогодні розповсюджують з посиланням на словацьку сторону про нібито завершення ремонтних робіт та відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російської атаки 27 січня, не відповідає дійсності.

Жодної подібної офіційної позиції від української сторони не було.

Нагадаємо:

Транзит російської нафти до Угорщини та Словаччини через українську ділянку нафтопроводу "Дружба" було зупинено після російської атаки на інфраструктуру нафтопроводу в місті Броди 27 січня.

Угорщина та Словаччина звинувачують Україну в політичному затягуванні відновлення транзиту російської нафти. Водночас, Єврокомісія обговорює з Україною терміни відновлення нафтопроводу "Дружба".

Словаччина з 23 лютого припиняє аварійні постачання електроенергії в Україну.

Раніше Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо погрожував зупинити аварійне постачання електроенергії, якщо Україна не відновить поставки нафти в Словаччину.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України.