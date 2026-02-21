Українська правда
Фіцо погрожує зупинити експорт електрики, якщо Україна не відновить поставки нафти в Словаччину

Альона Кириченко — 21 лютого, 13:10
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо погрожує зупинити аварійне постачання електроенергії, якщо Україна не відновить поставки нафти в Словаччину.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Президент України відмовляється зрозуміти наш мирний підхід і, через те що ми не підтримуємо війну, поводиться злісно щодо Словаччини", – вважає він.

Фіцо зазначає, що спочатку Зеленський припинив потік газу до Словаччини, завдавши збитків у розмірі 500 мільйонів євро на рік. Тепер він припинив потік нафти, що, на думку Фіцо, спричиняє подальші втрати та логістичні труднощі.

"Якщо поставки нафти до Словаччини не будуть відновлені в понеділок, я попрошу SEPS, державне акціонерне товариство, припинити аварійне постачання електроенергії в Україну. Лише в січні 2026 року ці аварійні поставки, необхідні для стабілізації української енергосистеми, знадобилися вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік", – наголосив словацький прем'єр.

Нагадаємо:

Угорщина розглядає можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".

