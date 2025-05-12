Вʼєтнам відновив плани збудувати атомну станцію: домовився з Росією

В'єтнам і Росія домовилися швидко провести переговори та підписати угоди щодо будівництва атомної електростанції у В'єтнамі.

Про це пише Reuters із посиланням на спільну заяву обох держав.

"Створення станції із передовими технологіями повністю відповідатиме правилам ядерної та радіаційної безпеки й сприятиме соціоекономічному розвитку", - йдеться у заяві, яка була опублікована 11 травня після візиту до Москви лідера В'єтнаму То Лама.

Зазначається, що Вʼєтнам очікує увести в дію першу АЕС між 2030-м й 2035 рр.

"Вʼєтнам відновив плани із побудови атомної станції, припинені близько 10 років тому, у рамках зусиль із нарощування виробництва електроенергії для підтримки економіки, яка швидко зростає", - стверджує Reuters.

Окрім укладення угоди у сфері енергетики, Росія та Вʼєтнам домовилися також поглибити співпрацю у нафтогазовій промисловості, в тому числі забезпечивши постачання російської сирої нафти й скрапленого газу.

Нагадаємо:

Китай і Росія перехоплюють лідерство в ядерній енергетиці у США, розширюючи свої внутрішні потужності, а також експортуючи ядерні технології та будуючи атомні електростанції в різних країнах з економікою, що розвивається.

Росія домовилася про постачання до Ірану 55 мільярдів кубометрів газу на рік і зобов'язалася фінансувати будівництво нової атомної електростанції в країні.