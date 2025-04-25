Росія постачатиме до Ірану газ та профінансує АЕС

Росія домовилася про постачання до Ірану 55 мільярдів кубометрів газу на рік і зобов'язалася фінансувати будівництво нової атомної електростанції в країні.

Про це пише Reuters із посиланням на міністра нафти Ірану Мохсена Пакнежада.

Попри те, що Іран володіє другими за величиною запасами газу після Росії, він імпортує газ, у тому числі з Туркменістану, через серйозну нестачу інвестицій, частково спричинену санкціями США.

Агентство зазначає, що Росія може поставити 1,8 млрд кубометрів природного газу в Іран цього року за ціною, яка ще не узгоджена.

Іран і Росія планують створити регіональний газовий хаб, у якому, ймовірно, братимуть участь Катар і Туркменістан.

Пакнеджад сказав, що Іран підпише з російськими компаніями угоду на 4 мільярди доларів на розробку семи іранських нафтових родовищ.

Як пише агентство, що заявлений обсяг постачання газу – 55 млрд кубометрів – відповідає пропускній здатності зруйнованого газопроводу "Північний потік-1", що припинив працювати після вибухів у 2022 році.

Росія поглибила зв'язки з Іраном з початку військового конфлікту в Україні та підписала договір про стратегічне партнерство. Обидві країни перебувають під санкціями Заходу.

Нагадаємо:

У березні іранська валюта вперше впала нижче 1 000 000 ріалів за долар, оновивши антирекорд на рівні 1 039 000 ріалів за долар.