Китай та Росія перехоплюють лідерство в ядерній енергетиці – Foreign Affairs

Китай і Росія перехоплюють лідерство в ядерній енергетиці у США, розширюючи свої внутрішні потужності, а також експортуючи ядерні технології та будуючи атомні електростанції в різних країнах з економікою, що розвивається.

Про це пише видання Foreign Affairs.

"Атомна енергетика довгий час вважалася ризикованою через серйозні аварії та перевитрати бюджету, що перешкоджало її широкомасштабному впровадженню.

Але протягом останнього десятиліття ядерна енергетика повертається завдяки розробці малих модульних реакторів", - пише Foreign Affairs.

Видання також зазначає, що наразі Росія лідирує в світі з будівництва атомних електростанцій.

Її державна атомна енергетична корпорація "Росатом" будує шість нових внутрішніх реакторів і допомагає будувати 19 реакторів у шести зарубіжних країнах. Зокрема, в Конго та Узбекистані.

Тим часом за останні десять років Китай підписав контракти на допомогу в будівництві дев’яти реакторів у чотирьох країнах, зберігаючи безпрецедентні темпи розширення своєї вітчизняної атомної промисловості.

"Сполучені Штати колись домінували у розвитку ядерних технологій. Але приблизно з 1970-х років вона поступилася лідерством через спротив громадськості, зростання витрат і проблеми з регулюванням", - Foreign Affairs.

Зазначається, що Китай і Росія вже використовують свої інвестиції в ядерну енергетику за кордоном, щоб поглибити свій економічний і політичний вплив на країни, які купують їхні технології.

Нагадаємо:

Держрада КРН схвалила будівництво ще 10 атомних реакторів до 30 з тих, які вже будуються.

Росія домовилася про постачання до Ірану 55 мільярдів кубометрів газу на рік і зобов'язалася фінансувати будівництво нової атомної електростанції в країні.