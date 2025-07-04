В чотирьох районах Києва припинили подачу газу внаслідок атаки РФ

Внаслідок російської атаки в Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах Києва тимчасово припинено розподіл газу до будинків.

Про це повідомляє "Київгаз".

Зазначається, що фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "Київгаз" продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет.

Нагадаємо:

В ніч проти 4 липня російська армія здійснювала масовану атаку ударними безпілотниками і балістичними ракетами по Києву. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків у шести районах міста.

Внаслідок нічної атаки Росії на Київ зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

Також пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо "Нової пошти".

Крім цього, було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат".