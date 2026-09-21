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Росіяни атакували сільське господарство Чернігівщини

Семен Рубан — 21 вересня, 10:35
Росіяни атакували сільське господарство Чернігівщини
Росіяни атакували сільгосппідприємство на Чернігівщині
Фто: ДСНС

У неділю вдень росіяни обстріляли з РСЗВ сільськогосподарське пдприємство у Семенівці на Чернігівщині.

Про це повідомив голова Чернігівський ОДА (ОВА) В'ячеслав Чаус.

Повністю знищений ангар із соломою, пошкоджена техніка й складські приміщення. Постраждала велика рогата худоба.

Загалом за добу ворог завдав 18 ударів по Чернігівщині, зокрема – по прикордонних громадах. Найбільше ударів було FPV-дронами.

Нагадаємо:

15 вересня Росія атакувала птахофабрику на Одещині.

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