В трьох областях ввели аварійні відключення електрики

У Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах – тимчасово не діють. Після скасування аварійних знеструмлень – всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо:

11 листопада у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В Україні 10 листопада ворог завдав ударів по енергооб'єктах у кількох областях. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.