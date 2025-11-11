В трьох областях ввели аварійні відключення електрики
У Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі.
Про це повідомляє "Укренерго".
Зазначається, що опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах – тимчасово не діють. Після скасування аварійних знеструмлень – всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень.
"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в "Укренерго".
Нагадаємо:
11 листопада у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
В Україні 10 листопада ворог завдав ударів по енергооб'єктах у кількох областях. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.