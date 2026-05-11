У вівторок 12 травня відключень світла не заплановано

У вівторок 12 квітня відключення світла не передбачені в жодному регіоні країни.

Про це повідомляє "Укренерго".

В "Укренерго" закликали перенести енергоємкі процеси на денний час з 11:00 до 15:00. Також енергетики закликали не використовувати потужні енергоприлади з 18:00 до 22:00.

Нагадаємо:

Сергій Ісаченко став новим керівником ПАТ "Центренерго", змінивши на посаді Євгенія Гаркавого, який очолював компанію з червня 2024 року.