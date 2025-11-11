В Україні знеструмлення у трьох областях

В Україні 10 листопада ворог завдав ударів по енергооб'єктах у кількох областях. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів.

Нагадаємо:

11 листопада у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання. До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.