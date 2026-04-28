29 квітня в Україні відключення світла не прогнозуються
У середу 29 квітня в усіх регіонах України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки відключень світла для населення.
Про це повідомляє "Укренерго".
В компанії закликали ощадливо споживати електроенергію і перенести енергоємні процеси на час з 10:00 до 16:00, коли сонячні електростанції працюють найефективніше.
Також в "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію з 18:00 до 22:00.
Нагадаємо:
Станом на ранок 28 квітня внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.