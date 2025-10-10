"Укренерго": після масштабного обстрілу найскладніша ситуація у Києві та п'ятьох областях

В Україні ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою у Києві, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго"

Зазначається, що знеструмлення значної кількості споживачів спричинило пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях унаслідок масштабної ракетно-дронової атаки РФ.

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення", – йдеться в повідомленні.

Крім того, через наслідки попередніх обстрілів російських агресорів "Чернігівобленерго" запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак", – також розповіли в компанії.

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.