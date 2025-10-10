"Укренерго": після масштабного обстрілу найскладніша ситуація у Києві та п'ятьох областях
В Україні ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою у Києві, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.
Про це повідомила пресслужба "Укренерго"
Зазначається, що знеструмлення значної кількості споживачів спричинило пошкодження енергетичних об’єктів у кількох областях унаслідок масштабної ракетно-дронової атаки РФ.
"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині названих регіонів, а також у Запорізькій та Дніпропетровській областях запроваджені аварійні відключення", – йдеться в повідомленні.
Крім того, через наслідки попередніх обстрілів російських агресорів "Чернігівобленерго" запроваджений графік погодинних відключень обсягом однієї черги.
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене російськими обстрілами обладнання в роботу. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному з регіонів, що постраждав від ворожих атак", – також розповіли в компанії.
Нагадаємо:
Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.
Після масованої атаки ворога по енергосистемі відключення світла фіксують у девʼяти областях країни.
Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.