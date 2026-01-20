В деяких областях України аварійні відключення електрики "досить жорсткі" – Укренерго

У багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, в окремих областях – досить жорсткі.

Про це інформує "Укренерго".

"Це пояснюється тим, що агресор здійснив комплексний удар, завдавши пошкоджень і об'єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії", – зазначили в компанії.

Як повідомляють енергетики, найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також – на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша.

"Фахівці "Укренерго" та інших компаній роблять усе можливе, щоб заживити усіх абонентів або принаймні суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України. Але для цього енергосистемі потрібна допомога", – наголосили в "Укренерго".

В компанії підкреслили, якщо зараз у вас є світло:

– максимально обмежте користування потужними електроприладами: кожен не спожитий вами кіловат – це додаткова година зі світлом для тих, у кого його немає дуже довго;

– вимкніть "зайве" світло в усіх приміщеннях, у яких нікого немає;

– не ставте на зарядку і не вмикайте одразу після появи світла потужну техніку та акумулятори – це дуже небезпечно і для споживачів, і для енергосистеми;

– за можливості – перенесіть енергоємні процеси на нічні години, а краще – відтермінуйте прання чи користування посудомийною машиною або праскою до моменту покращення ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо:

В кількох регіонах України зранку були запроваджені аварійні відключення електроенергії через наслідки російського обстрілу 20 січня.

Станом на ранок 20 січня були знеструмлені споживачі у Києві та Київській, Одеській, Дніпропетровській, Рівненській, Харківській і Сумській областях через нову масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти української енергосистеми.