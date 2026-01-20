У Києві та шести областях є знеструмлення через нову російську атаку

Станом на ранок 20 січня є знеструмлені споживачі у Києві та Київській, Одеській, Дніпропетровській, Рівненській, Харківській і Сумській областях через нову масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти української енергосистеми.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Аварійно-відновлювальні роботи почалися одразу після закінчення повітряної тривоги і тривають там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо:

В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через наслідки російського обстрілу 20 січня.

Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина.

5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання внаслідок російської атаки вночі 20 січня. Лівий берег міста також без води.