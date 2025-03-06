В Україні фіксують спад у споживанні електроенергії третій день підряд: причини

В Україні третій день поспіль скорочується рівень споживання електроенергії. Станом на 6 березня він зменшився на 3,3% порівняно з попереднім днем.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Причиною цього стало різке потепління та сонячна погода в більшості регіонів. Це сприяє ефективній роботі домашніх сонячних електростанцій (СЕС), що зменшує потребу у централізованому електропостачанні.

Добовий максимум споживання 5 березня зафіксували увечері, і він також виявився на 3,3% меншим за показник попереднього дня.

Враховуючи високу генерацію сонячних електростанцій у світлу пору доби, в "Укренерго" рекомендують використовувати потужні електроприлади у денний час – з 10:00 до 15:00.

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Нагадаємо:

4 березня будуть застосовуватись обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.