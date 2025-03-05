Усі президентські мегавати

З обіцяних Володимиром Зеленським 4 ГВт нової маневреної генерації впродовж чотирьох років наразі є проєкти лише для 1,8 ГВт, та й ті з'явилися лише в останні місяці 2024 року і поки що не мають фінансування.

Після того, як росіяни зруйнували 9 ГВт генерації, президент Володимир Зеленський влітку 2024 року на Конференції з відновлення України в Берліні заявив про наявність "чіткого плану" будівництва до 1 ГВт потужностей маневреної генерації за пів року і ще 4 ГВт – упродовж наступних років.

Ця історія стала майже детективною. У профільному відомстві стверджували, що все йде за планом. "Я не буду уточнювати локації, але вже встановлені сотні мегаватів", – говорив у вересні міністр енергетики Герман Галущенко.

У кінці грудня в Міненерго деталізували, що сумарна потужність підключених газових генеруючих установок становила 967 МВт. З них 835 МВт нібито були введені в експлуатацію у 2024 році. Однак жодного підтвердження Міненерго не надало. Експерти ж переконували, що заявлені цифри не відповідають дійсності.

За оцінками опитаних експертів, до кінця грудня 2024 року було підключено від 100 МВт до 300 МВт маневреної газової генерації. Своєрідну крапку в цьому питанні поставив в. о. голови правління "Укренерго" Олексій Брехт. За його даними, на той час до мережі підключили лише 168 МВт.

План є – проєктів немає

Президентського плану побудови 1 ГВт потужностей маневрової генерації ніхто не бачив, каже народний депутат з партії "Слуга народу" на умовах анонімності. "Якщо план і був, то він нереалістичний", – підкреслює депутат.

Як з'ясувала ЕП, влітку і восени плану справді не було. Перші нариси сотень мегаватів нових маневрених потужностей з'явилися лише в кінці 2024 року.

ЕП проаналізувала всі доступні великі проєкти з будівництва маневрової генерації в країні. Аналітична система DREAM, яку запровадило Міністерство розвитку громад та територій, містить дані про 115 таких проєктів (крім дрібних – менше 1 МВт). Їх загальний бюджет становить 93,1 млрд грн.

Влітку 2024 року, коли президент оголосив про "гігават", було анонсовано проєктів на 247 МВт, у березні 2025 року – 2,6 ГВт нових потужностей. З них 1,83 ГВт – це газові когенераційні установки, решта – відновлювальна енергетика, зокрема сонячна, потужності із зберігання електроенергії (батареї).

Найбільші проєкти – поки в портфелях державних компаній. "Укрзалізниця" створила ТОВ "УЗ енерго", проєкт якої передбачає будівництво в девʼяти областях України 15 електростанцій з виробництва електричної енергії з використанням газопоршневих генераторів загальною потужністю до 250 МВт.

"Укрнафта", яка вирішила зосередитися на виробництві електричної енергії з використанням газу, хоче реалізувати два гігантські проєкти на 820 МВт. Проєкти на 347 МВт ініціювало Міненерго. Решта – проєкти місцевих органів влади, які шукають фінансування в держави чи міжнародних донорів.

Загалом – усе одно менше, ніж 4 ГВт за чотири роки, як говорив Зеленський. Проте є більш суттєві проблеми: строки та фінансування.

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За даними системи DREAM, до кінця 2024 року мали ввести в експлуатацію 153 МВт нових маневрених потужностей, що цілком вписується в дані від "Укренерго". Важлива проблема – гроші. Більшість проєктів поки що існують тільки на папері. Гарантоване фінансування мають лише 407 МВт.

Національні проєкти – не єдине джерело нової генерації. Малі міста за власний кошт розбудовують локальні енергосистеми. У 2024-2025 роках вони замовили в системі Prozorro устаткування і робіт щодо нової генерації на 5,2 млрд грн.

Аналіз згаданих 115 проєктів показав, що середня вартість одного МВт нових потужностей становить 35 млн грн. Тобто місцеві громади можуть додати до загального котла ще 150 МВт (дані за березень 2025 року). Майже половина з них – у Києві, який самотужки планує встановити до 70 МВт нової генерації.

Устаткування на близько 100 МВт місцевим громадам у 2024 році передав американський проєкт USAID (припинив діяльність у січні 2025 року). Отже, регіональні 250 МВт – поки що стеля.

Третє джерело – бізнес. Скільки потужностей він ввів чи планує ввести в експлуатацію, не відомо. Частково це пояснюється тим, що такі установки не приєднуються до енергомережі "Укренерго", а значить, не допомагають їй балансувати, проте загалом знижують навантаження на систему.

Це стало зручною темою для маніпуляцій. Офіційно компанія "Укренерго" каже, що вона приєднала лише півтори сотні нових МВт у 2024 році. Міненерго ж переконує, що треба враховувати і приватні ініціативи. Мовляв, саме бізнес додав сотні МВт нової потужності з "гігаватного плану Зеленського".

За даними Держмитслужби, за ВЕДом "8502 – електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі", куди входить і більш вузький розділ газової генерації, в Україну у 2024 році імпортували продукції на 732 млн дол. проти 706 млн дол. у 2023-му. Тобто суттєвого зростання після оголошення плану президента про один гігават не сталося.