Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

4 березня діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу: в який час

Альона Кириченко — 3 березня, 17:27
4 березня діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу: в який час
Getty Images

4 березня будуть застосовуватись обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Час застосування обмежень:

- 06:00 – 09:00;

- 15:00 – 22:00.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Відключення побутових споживачів не прогнозується. Але в компанії закликали споживати елекроенергію ощадливо протягом всієї доби.

Читайте також: Три роки під російськими ударами. Як українська енергетика переживає чергову зиму?

Укренерго

Останні новини