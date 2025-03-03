4 березня діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу: в який час
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4 березня будуть застосовуватись обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Час застосування обмежень:
- 06:00 – 09:00;
- 15:00 – 22:00.
Причина запровадження обмежень – наслідки російських атак на енергооб’єкти.
Відключення побутових споживачів не прогнозується. Але в компанії закликали споживати елекроенергію ощадливо протягом всієї доби.
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