В Украине продолжает расти потребление электроэнергии в Украине

Из-за снижения среднесуточной температуры воздуха, в Украине фиксируют увеличение потребления электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня, 12 февраля, по состоянию на 6:00, его уровень (потребление электроэнергии) был на 1,4% выше, чем в это же время предыдущего дня - во вторник. Причина - дальнейшее снижение среднесуточной температуры в большинстве регионов Украины", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

Суточный максимум потребления электроэнергии во вторник 11 февраля был зафиксирован утром, он был на 2,3% больше, чем 10 февраля.

В "Укрэнерго" призывают не включать мощные электроприборы с 15:00 до 21:00.

Напомним:

В среду 12 февраля будут применять ограничения мощности для промышленности и бизнеса.