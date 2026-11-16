Частина коштів, виділених на захист підстанцій Київщини, пів року залишалася на рахунках обласної адміністрації без використання.

Про це розповів колишній заступник міністра відновлення Руслан Олійник в інтерв'ю УП.

За словами Олійника, держава виділила 1,1 млрд грн, однак станом на 13-14 жовтня чотирьом підрядникам виплатили лише близько 600 млн грн авансів. Загальну вартість робіт із захисту підстанцій він оцінює приблизно у 2,4 млрд грн.

"На ці кошти не закуповувались матеріали, на ці кошти не закуповувалось паливо", – заявив Олійник про гроші, які, за його словами, залишалися без руху.

Він стверджує, що порушував питання використання цих коштів перед міністром Миколою Калашником. Останній нібито відповів йому, що це "не його справа".

Нагадаємо:

Наприкінці жовтня Калашник оцінив додаткову потребу на захист критичної інфраструктури України у 60 млрд грн. Ці кошти потрібні для завершення розпочатих робіт і будівництва наступної черги захисних споруд.