В Україні продовжує зростати енергоспоживання

В Україні 23 квітня станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 3,9% вищим, ніж попереднього дня — у вівторок.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

В компанії закликали користуватись потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 18:00.

Також наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому слід стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо:

В Україні 21 квітня споживання електроенергії знизилось. Станом на 9:30 його рівень був на 12,6% меншим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю.

Проте 22 квітня споживання електроенергії знов зросло. Його рівень був на 5,1% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок.