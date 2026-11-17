У середу, 18 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до трьох черг.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Для промисловості протягом усієї доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів графіки погодинних відключень діятимуть із 00:00 до 23:59 обсягом від однієї до трьох черг.

Причина обмежень – наслідки російських атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі.

Довідка. Споживачів, які не належать до об'єктів критичної інфраструктури, розподіляють на шість черг. Застосування трьох черг означає одночасне відключення приблизно половини споживачів, охоплених графіками. Фактична тривалість відключень залежить від місцевого графіка та зміни обсягу обмежень протягом доби.

Актуальні години відключень за своєю адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

Нагадаємо:

17 листопада росіяни повторно атакували важливий енергооб'єкт у Бориспільському районі Київщини. Об'єкт зазнав пошкоджень уже вдруге за місяць.