В Україні знов зросло споживання електроенергії

В Україні 22 квітня станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 5,1% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Причина — традиційне зростання енергоспоживання на початку робочого тижня та у післясвятковий період", – пояснюють в компанії.

Крім цього, 21 квітня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 9,9% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю. Це пояснюється суттєвим потеплінням та неробочим святковим днем у понеділок в багатьох установах та організаціях.

В "Укренерго" закликали користуватись сьогодні потужними електроприладами у період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій — з 10:00 до 18:00.

Нагадаємо:

В Україні підвищилася ефективність роботи сонячних електростанцій з настанням весни й сонячних днів, і для балансування енергосистеми українців закликають використовувати потужні електроприлади вдень.

В Україні 21 квітня споживання електроенергії знизилось. Станом на 9:30 його рівень був на 12,6% меншим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю.