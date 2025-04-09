В Україні продовжує зростати споживання електроенергії

В Україні третій день поспіль зростає споживання електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго".

За їхніми даними, 9 квітня станом на 9:30 рівень електроспоживання був на 1,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок.

В компанії пояснюють, що причина цього — утримання холодної погоди на всій території України з нічними заморозками.

Зазначається, що 8 квітня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2% вищим, ніж максимум попереднього дня — у понеділок, 7 квітня.

"Сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 8:00 до 21:00", – наголосили в "Укренерго".

Нагадаємо:

В Україні в результаті значного зниження температури станом на ранок 7 квітня споживання електроенергії на 16% перевищувало рівень попереднього робочого дня - 4 квітня.

8 квітня споживання електроенергії продовжило триматися на високому рівні. Станом на 9:30 рівень електроспоживання був на 2,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок.

В "Укренерго" спростували інформацію про ймовірне повернення відключень електроенергії.