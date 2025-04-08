В Україні електроспоживання тримається на високому рівні

В Україні споживання електроенергії тримається на високому рівні.

Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що 8 квітня станом на 9:30 рівень електроспоживання був на 2,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок.

"Причина — зниження температури повітря на всій території України. А також — хмарна погода в частині регіонів, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій", – пояснюють в компанії.

Як повідомили в "Укренерго", 7 квітня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 14,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 4 квітня. Причина — суттєве похолодання.

В компанії закликали з 8:00 до 21:00 ощадливо використовувати електроенергію та за можливості обмежити користування потужними електроприладами у цей час та не вмикати два потужних пристрої одночасно.

Нагадаємо:

В Україні в результаті значного зниження температури станом на ранок 7 квітня споживання електроенергії на 16% перевищувало рівень попереднього робочого дня - 4 квітня.