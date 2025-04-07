В Україні суттєво зросло споживання електроенергії

В Україні в результаті значного зниження температури станом на ранок 7 квітня споживання електроенергії на 16% перевищує рівень попереднього робочого дня - 4 квітня.

Про це повідомляє "Укренерго".

"7 квітня станом на 9:30 його рівень був на 16% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина – значне зниження температури повітря та хмарна погодна на всій території України, яка зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій", - йдеться у повідомленні компанії.

В "Укренерго" також наголосили, що 7 квітня до 21:00 зберігатиметься необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Тому в компанії закликали обмежувати користування потужними електроприладами у цей час.

Також в "Укренерго" повідомили, що через опади та пориви вітру в одній із західних областей залишилися без електропостачання 10 населених пунктів. Бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Нагадаємо:

4 квітня станом на а 9:30 рівень споживання електроенергії був на 8,5% меншим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер.