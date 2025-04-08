В "Укренерго" повідомили, чи повертаються відключення світла

В "Укренерго" спростували інформацію про ймовірне повернення відключень електроенергії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"​​Останніми днями деякі ЗМІ і телеграм-канали почали публікувати новини з клікбейтними заголовками про ймовірне повернення відключень. Зазначимо, що поширювана інформація є недостовірною. Жодних заходів обмеження наразі не застосовується", – йдеться в повідомленні.

Втім, як зазначили в компанії, реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії — справді є, оскільки ремонтні роботи на енергетичних обʼєктах після російських атак тривають. Водночас, через похолодання на всій території України споживання електроенергії суттєво зросло – збільшилась кількість споживачів, які вмикають каміни, радіатори, кондиціонери для обігріву.

При цьому, у зв’язку із завершенням опалювального сезону, з минулого тижня припинили роботу деякі об’єкти генерації, які не можуть виробляти електричну енергію окремо, без теплової.

Крім цього, ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій.

Тому "Укренерго" закликає зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00.

Нагадаємо:

В Україні в результаті значного зниження температури станом на ранок 7 квітня споживання електроенергії на 16% перевищувало рівень попереднього робочого дня - 4 квітня.

8 квітня споживання електроенергії продовжило триматися на високому рівні. Станом на 9:30 рівень електроспоживання був на 2,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок.