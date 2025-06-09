В Україні негода знеструмила понад 500 населених пунктів

В Україні через несприятливі погодні умови (грози, град, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково були знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

В компанії наголосили, що бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Крім цього, 9 червня станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 2,5% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю.

Причини — традиційне зростання енергоспоживання на початку тижня, а також хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

8 червня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,5% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 1 червня. Причина — спекотна погода, що спонукала споживачів до використання кондиціонерів.

"Сьогодні активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", – закликали в "Укренерго".

Нагадаємо:

6 червня через обстріли російських окупантів 2167 родин лівого берега Києва були без електропостачання.

Світло киянам повернули 6 червня ввечері.