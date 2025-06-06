Киянам повернули світло після нічного обстрілу

В Києві повернули світло для 2167 родин після нічного обстрілу.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Наразі всі домівки знову з електрикою", – зазначили в компанії.

Нагадаємо:

Через обстріли російських окупантів 2167 родин лівого берега Києва залишились без електропостачання.

В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.