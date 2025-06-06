Киянам повернули світло після нічного обстрілу
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В Києві повернули світло для 2167 родин після нічного обстрілу.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Наразі всі домівки знову з електрикою", – зазначили в компанії.
Нагадаємо:
Через обстріли російських окупантів 2167 родин лівого берега Києва залишились без електропостачання.
В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.