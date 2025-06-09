В Украине непогода обесточила более 500 населенных пунктов

В Украине из-за неблагоприятных погодных условий (грозы, град, сильные порывы ветра) на утро полностью или частично были обесточены 508 населенных пунктов в девяти областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В компании отметили, чтобригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

Кроме этого, 9 июня по состоянию на 9:30 уровеньпотребления электроэнергии был на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу.

Причины - традиционный рост энергопотребления в начале недели, а также облачная погода в нескольких регионах, что обуславливает более низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

8 июня суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,5% выше, чем максимум предыдущего воскресенья - 1 июня. Причина - жаркая погода, побудившая потребителей к использованию кондиционеров.

"Сегодня активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - призвали в "Укрэнерго".

Напомним:

6 июняиз-за обстрелов российских оккупантов 2167 семей левого берега Киева были без электроснабжения.

Свет киевлянам вернули 6 июня вечером.