Частина киян залишилась без світла внаслідок нічної атаки

Через обстріли російських окупантів 2167 родин лівого берега Києва залишились без електропостачання.

Про це повідомляє ДТЕК.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку", – наголосили в компанії.

Нагадаємо:

В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.