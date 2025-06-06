Частина киян залишилась без світла внаслідок нічної атаки
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Через обстріли російських окупантів 2167 родин лівого берега Києва залишились без електропостачання.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку", – наголосили в компанії.
Нагадаємо:
В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Чотири людини загинули, 20 отримали поранення.