В Україні ціни на газ перевищили європейські вперше за рік

В Україні ціни на природний газ в Україні вперше за майже рік перевищили спотові ціни на природний газ у Європі.

Про це повідомляє ExPro Daily Gas.

Згідно котирувань Natural gas ExPro, ціни на ресурс квітня (UA-VTP-CM) в Україні у вівторок становили близько 19 150 грн/тис. кубометрів (з ПДВ) або 31,8 євро/MWh, тоді як спотові ціни Day Ahead на нідерландському TTF становили 31,5 євро/MWh.

"Вперше з 1 травня 2024 р. ціни на природний газ в Україні піднялися вище європейських цін на газ, а спред між цінами досягнув €0,3/MWh на користь українських цін. Різниця не враховує вартість транспортування газу до України", - пише ExPro.

За даними аналітиків, така ситуація склалася, передусім, внаслідок тенденцій останнього тижня. За цей час ціни на природний газ у Європі знижувалися на фоні теплої погоди та стабільних постачань газу.

Водночас, газ в Україні дорожчав під впливом стабільного попиту, зокрема від державних "Нафтогаз" та "Оператор ГТС України".

До того ж обсяги пропозиції на рикну скоротилися, оскільки "Укрнафта" припинила продаж газу на ринку після того, як Кабмін зобов’язав її продавати газ для "Нафтогазу" у межах ПСО.

Зазначається, що поки що спред між цінами на газ у Європі та Україні замалий для відновлення комерційного імпорту природного газу до України приватними компаніями, оскільки він не покриває вартість доставки газу з Європи до України.

Нагадаємо:

Україна вже законтрактувала 1,5 млрд кубометрів газу з початку 2025 року.

Цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Втрати - майже 50% від всього видобутку.

Україна залучила від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 270 млн євро під державні гарантії на закупівлю газу, що буде супроводжуватися грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро.

Через російські атаки на газову інфраструктуру та, як наслідок, зменшення видобутку, Україна значно збільшить імпорт газу у 2025 році.