В Украине цены на газ превысили европейские впервые за год

В Украине цены на природный газ впервые за почти год превысили спотовые цены на природный газ в Европе.

Об этом сообщает ExPro Daily Gas.

Согласно котировок Natural gas ExPro, цены на ресурс апреля (UA-VTP-CM) в Украине во вторник составляли около 19 150 грн/тыс. кубометров (с НДС) или 31,8 евро/MWh, тогда как спотовые цены Day Ahead на нидерландском TTF составляли 31,5 евро/MWh.

"Впервые с 1 мая 2024 г. цены на природный газ в Украине поднялись выше европейских цен на газ, а спред между ценами достиг €0,3/MWh в пользу украинских цен. Разница не учитывает стоимость транспортировки газа в Украину", - пишет ExPro.

По данным аналитиков, такая ситуация сложилась, прежде всего, вследствие тенденций последней недели. За это время цены на природный газ в Европе снижались на фоне теплой погоды и стабильных поставок газа.

В то же время, газ в Украине дорожал под влиянием стабильного спроса, в частности от государственных "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины".

К тому же объемы предложения на рынке сократились, поскольку "Укрнафта" прекратила продажу газа на рынке после того, как Кабмин обязал ее продавать газ для "Нафтогаза" в рамках ПСО.

Отмечается, что пока спред между ценами на газ в Европе и Украине маловат для восстановления коммерческого импорта природного газа в Украину частными компаниями, поскольку он не покрывает стоимость доставки газа из Европы в Украину.

Напомним:

Украина уже законтрактовала 1,5 млрд кубометров газа с начала 2025 года.

Этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Потери - почти 50% от всей добычи.

Украина привлекла от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 270 млн евро под государственные гарантии на закупку газа, что будет сопровождаться грантом от правительства Норвегии в размере 140 млн евро.

Из-за российских атак на газовую инфраструктуру и, как следствие, уменьшение добычи, Украина значительно увеличит импорт газа в 2025 году.