Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень – "Укренерго"

Аварійні відключення електроенергії в Україні можуть тривати ще протягом тижня. В окремих регіонах це може тривати довше.

Про це пишуть видання LIGA.net та "РБК-Україна" з посиланням на главу "Укренерго" Віталія Зайченка.

"З огляду на поточну ситуацію, стабілізувати її вдасться за тиждень", - сказав Зайченко.

За його словами, росіяни змінили тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі й зараз намагаються поступово довести систему до непридатного для експлуатації стану.

"Вони вчаться і намагаються довести нашу енергетику до стану, який буде непридатним до експлуатації", – сказав Зайченко.

За його словами, попри масштаб тих атак, енергосистема витримувала. "Був тільки один випадок, коли енергосистема була доведена майже до краху, але залишилась на ногах", – сказав він.

Ситуація змінилася восени цього року.

"Атаки почалися практично з вересня місяця, почалися з розподільчих підстанцій, підстанцій на залізниці, і потім дійшли до електростанцій. У першу чергу – у прикордонних областях", – пояснив Зайченко.

"Ці атаки були настільки важкими й складними, що навіть зараз, наприклад, у Сумській, Чернівецькій областях є постійне введення графіків відключень, і люди отримують електроенергію за цими графіками", – сказав він.

Нагадаємо:

"Укренерго" поки не планує вводити графіки погодинних відключень електроенергії для населення.

16 жовтня у різних регіонах країни почали вводити аварійні відключення світла.

Цього ж дня з 16:00 і до кінця доби ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.