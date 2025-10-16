Чи будуть в Україні погодинні графіки відключень світла: в "Укренерго" прокоментували

НЕК "Укренерго" поки не планує вводити графіки погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко у коментарі Укрінформу.

За його словами, аварійні відключення світла, які зараз застосовуються, пов'язані із наслідками російських атак на енергосистему та недостатністю імпорту електрики з Європи через високі ціни на тамтешніх ринках.

"Поки що не планується", - відповів Зайченко на питання щодо введення погодинних графіків відключення світла.

Нагадаємо:

16 жовтня у різних регіонах країни почали вводити аварійні відключення світла.

Цього ж дня з 16:00 і до кінця доби ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.