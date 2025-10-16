В Україні нові екстрені відключення

У різних регіонах країни почали вводити аварійні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та місцеві обленерго.

"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення",, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, про аварійні відключення повідомляють на Сумщині.

Також такі обмеження діють на Кіровоградщині та Полтавщині.

Про аварійні відключення також повідомляють у Києві.

Нагадаємо:

У ніч з 15 на 16 жовтня росіяни атакували обʼєкти газовидобутку на Полтавщині.