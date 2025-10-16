В Україні нові екстрені відключення
У різних регіонах країни почали вводити аварійні відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК та місцеві обленерго.
"За командою Укренерго у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення",, – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, про аварійні відключення повідомляють на Сумщині.
Також такі обмеження діють на Кіровоградщині та Полтавщині.
Про аварійні відключення також повідомляють у Києві.
Нагадаємо:
У ніч з 15 на 16 жовтня росіяни атакували обʼєкти газовидобутку на Полтавщині.