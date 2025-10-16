В Україні 16 жовтня почнуться відключення електроенергії для промисловості

В усіх регіонах України з 16:00 і до кінця доби ймовірне запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів обсягом двох черг.

Про це повідомили в пресслужбі "Укренерго".

В компанії також розповіли, що ворог вкотре завдав дронових ударів по енергооб'єктах у кількох регіонах. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися.

У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Хмельницькій та частині Черкаської областей наразі запроваджені аварійні відключення через складну ситуацію в енергосистемі. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

На Чернігівщині запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів.

Нагадаємо:

У різних регіонах країни почали вводити аварійні відключення світла.