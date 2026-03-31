Першого квітня світло вимикатимуть тільки для бізнесу

Першого квітня світло виключатимуть тільки для бізнесу

У середу 1 квітня в усіх регіонів України з 12:00 до 17:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів.Про це повідомляє "Укренерго".

Про графіки для населення в "Укренерго" не повідомляли.

Як пояснюють енергетики, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

Внаслідок російських ударів на ранок 31 березня є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях.