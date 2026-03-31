П'ять областей частково залишились без світла через ворожі обстріли

Внаслідок російських ударів на ранок 31 березня є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській областях.

Про це повідомляє Укренерго.

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – йдеться в повідомленні.

За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 31 березня, станом на 9:30, його рівень був на 2,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок.

"Причина – хмарна погода майже на всій території України та дощ у кількох областях. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснюють енергетики.

Вчора, 30 березня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,6% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п'ятницю, 27 березня.

"Сьогодні в усіх регіонах є потреба в ощадливому енергоспоживанні у вечірні години – з 18:00 до 22:00. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно", – наголошують в Укренерго.

У вівторок, 31 березня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не плануються.