На Харківщині запровадили аварійні відключення світла
Фото ілюстративне
Через складну ситуацію в енергетичній системі України, у Харківській області запровадили екстрені відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Харківобленерго".
Аварійні відключення застосовані як у Харкові, так і у Харківській області для стабілізації ситуації в енергомережі.
Разом із аварійними відключеннями продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Нагадаємо:
Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі – на ранок є знеструмлення споживачів у чотирьох областях країни.
Після атаки росіян 12 лютого, у Києві без тепла залишаються близько 500 будинків.