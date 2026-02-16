Українська правда
На Харківщині запровадили аварійні відключення світла

Володимир Тунік-Фриз — 16 лютого, 12:05
Фото ілюстративне

Через складну ситуацію в енергетичній системі України, у Харківській області запровадили екстрені відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Харківобленерго".

Аварійні відключення застосовані як у Харкові, так і у Харківській області для стабілізації ситуації в енергомережі.

Разом із аварійними відключеннями продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Нагадаємо:

Внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі – на ранок є знеструмлення споживачів у чотирьох областях країни.

Після атаки росіян 12 лютого, у Києві без тепла залишаються близько 500 будинків.

Харків енергетика

енергетика

