Після останньої атаки ворога на Київ без тепла залишаються 500 будинків

Після атаки росіян 12 лютого, у Києві без тепла залишаються близько 500 будинків.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Водночас комунальникам вдалося повернути тепло в 2100 будинків (із 2600, які були без опалення після атаки 12 лютого).

"Міські служби продовжують працювати 24/7, щоб відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки", – додав Кличко.

Зранку 15 лютого Кличко повідомляв, що комунальники протягом останньої доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках.

"Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків)", – казав міський голова Києва.

Нагадаємо:

Київ через масовані російські обстріли протягом останніх двох місяців перебуває на межі катастрофи, заявив Кличко.