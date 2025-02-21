В Одесі діють аварійні відключення електроенергії

В Одесі діють аварійні відключення світла для промислових та побутових споживачів.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області.

"Наразі оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлює необхідність відключень промислових та побутових споживачів м. Одеса", – йдеться в повідомленні.

"На даний момент у Київському та Приморському районах міста Одеси тривають аварійні відключення. Обладнання зазнало пошкоджень і наразі не здатне забезпечити одночасно світлом усіх мешканців постраждалих районів", – повідомляють на сайті ДТЕК Одеської області.

Нагадаємо:

Увечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками, постраждав чоловік, є пошкодження.

Зазначалося, що через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.

Вночі 20 лютого Росія продовжила енерготерор Одещини, вдаривши по енергооб'єкту ДТЕК.