Росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі на півдні Одеської області та залишили без електроенергії мешканців двох районів.

Про це повідомив начальник Одеської військової обласної адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог атакував обʼєкти енергетики на півдні Одещини. Постраждалих, на щастя, немає", – написав він у Телеграм.

За його даними, внаслідок ударів фіксуються перебої з електропостачанням у частині Болградського та Білгород-Дністровського районів області.

"Наразі енергетики оцінюють наслідки атак та працюють на відновленням", – додав очільник Одеської ОВА.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки вночі 18 листопада на Рівненщині знеструмлені понад 80 населених пунктів.

Починаючи з вересня російська армія завдала понад 1000 ударів по енергетиці України, переважно вони прийшлися на високовольтні підстанції.