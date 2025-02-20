Росія вдарила по енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області

Росія другу ніч поспіль продовжує енерготерор Одещини, вдаривши по енергооб'єкту ДТЕК.

Про це повідомляє пресслужба енергокомпанії.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як тільки енергетики отримають дозвіл, то розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо:

Увечері 19 лютого Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками, постраждав чоловік, є пошкодження.

Зазначалося, що через атаку без електропостачання лишилися близько пʼяти тисяч жителів одного з районів Одеси.