Росіяни атакували Одещину: які наслідки
Вночі російські війська атакували південь Одещини і пошкодили енергообʼєкт, будинки, склади тощо, одна людина постраждала.
Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Вночі російські війська знову атакували південь Одещини", – написав він у Телеграм.
За його даними, внаслідок удару пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, складську будівлю з будівельними матеріалами, вантажні автомобілі, а також енергообʼєкт ДТЕК Одеські електромережі.
За попередніми даними, одна людина постраждала.
"Внаслідок атаки тимчасово без світла залишаються частина мешканців двох міст. Енергетики вже приступили до відновлюваних робіт", – розповів очільник ОВА.
Нагадаємо:
Через російські удари по енергетичній інфраструктурі значна кількість мешканців Запоріжжя та області залишилася без світла.