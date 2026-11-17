Вночі російські війська атакували південь Одещини і пошкодили енергообʼєкт, будинки, склади тощо, одна людина постраждала.

Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Вночі російські війська знову атакували південь Одещини", – написав він у Телеграм.

За його даними, внаслідок удару пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, складську будівлю з будівельними матеріалами, вантажні автомобілі, а також енергообʼєкт ДТЕК Одеські електромережі.

За попередніми даними, одна людина постраждала.

"Внаслідок атаки тимчасово без світла залишаються частина мешканців двох міст. Енергетики вже приступили до відновлюваних робіт", – розповів очільник ОВА.

Нагадаємо:

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі значна кількість мешканців Запоріжжя та області залишилася без світла.