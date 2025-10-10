Українська правда
В Києві повністю відновили водопостачання після ворожої атаки – Свириденко

Альона Кириченко — 10 жовтня, 20:15
ТГ Юлії Свириденко

Станом на 19:00 у Києві вже повністю відновили водопостачання в усіх районах.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Крім цього, запустили інфраструктуру водопостачання у Кіровоградській області, вода всюди буде в кранах до ранку.

Водночас завдяки роботі енергетиків протягом дня Черкаську область повністю заживлено, на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень.

По Києву роботи ще тривають — із ночі уже заживлено 540 тисяч споживачів, зазначає Свириденко.

Вона повідомила, що вимушені аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях.

Для Дніпропетровщини та Запоріжжя відключення лише для промисловості. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень, інформує прем'єр-міністр.

Читайте також: Обстріли енергетики точно будуть. Наскільки Україна готова та чи буде блекаут?

Нагадаємо:

Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.

Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.

