В Києві повністю відновили водопостачання після ворожої атаки – Свириденко
Станом на 19:00 у Києві вже повністю відновили водопостачання в усіх районах.
Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Крім цього, запустили інфраструктуру водопостачання у Кіровоградській області, вода всюди буде в кранах до ранку.
Водночас завдяки роботі енергетиків протягом дня Черкаську область повністю заживлено, на Донеччині скасовані графіки аварійних відключень.
По Києву роботи ще тривають — із ночі уже заживлено 540 тисяч споживачів, зазначає Свириденко.
Вона повідомила, що вимушені аварійні відключення продовжують застосовуватися в окремих районах Києва, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській областях.
Для Дніпропетровщини та Запоріжжя відключення лише для промисловості. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень, інформує прем'єр-міністр.
Нагадаємо:
Вночі росіяни масовано обстріляли енергетичну систему країни, що призвело до аварійних відключень світла по усій країні.
Внаслідок нічної атаки ворога серйозних пошкоджень зазнали теплоелектростанції (ТЕС) ДТЕК.